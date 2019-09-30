Футболист английского клуба пропустит 15 месяцев из-за травм, полученных в ДТП из-за пьяных одноклубников

Теги дерби каунти

Футболист английского клуба пропустит 15 месяцев из-за травм, полученных в ДТП из-за пьяных одноклубников
Капитан "Дерби Каунти" Ричард Кио прошел медицинское обследование по поводу травм обоих коленей, которые он получил в ДТП, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист перенесет несколько операций и пропустит около 15 месяцев. 

Кио попал в ДТП из-за своих одноклубников Мэйсона Беннетта и Тома Лоуренса, которые вели автомобиль в нетрезвом виде. В тот день игроки возвращались домой после командного обеда, на котором употребляли алкогольные напитки.

33-летний Кио выступает за "Дерби" с 2012 года. Всего он провел за клуб 356 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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