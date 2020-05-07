Футболист "Анже" извинился за мастурбацию на улице



Алжирский нападающий "Анже" Фарид Эль-Мелали принес извинения за то, что он мастурбировал на улице во дворе своего дома. Футболиста заметили соседи, которые заметили его и вызвали полицию.

"У меня были тяжелые дни, как психологически, так и физически. Мне было трудно справиться с критикой. Я понимаю, что люди не могут принять мой поступок. Я приношу извинения своей семье, друзьям, болельщикам "Анже" и моим соотечественникам.

То, что случилось, сделало меня сильнее. Теперь я осознаю ценности и правила, которых необходимо придерживаться. Спасибо всем за поддержку", - приводит слова Эль-Мелали ESPN.

Стоит отметить, что ранее футболиста уже арестовывали за аналогичные действия. Скорее всего, игрока ждет штраф.

23-летний Эль Мелали выступает за "Анжер" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что чемпионат Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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