Футболист "Арсенала" может перейти в клуб из Турции

"Бешикташ" близок аренде колумбийского вратаря "Арсенала" Давида Оспины, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, клубы договорились о годичной аренде голкипера и сейчас согласовывают сумму последующего выкупа. "Арсенал" настаивает на восьми миллионах евро, но турки готовы заплатить не более 5,5 миллионов.

29-летний Оспина нечасто играет за "Арсенал", а этим летом лондонцы к тому же купили еще одного вратаря Бернда Лено. В итоге, Оспина даже не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:2).

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