Футболист "Арсенала" перешел в "Рединг"

"Рединг" объявил о переходе аргентинского вратаря "Арсенала" Эмилиано Мартинеса, сообщает официальный сайт клуба.

"Ройялс" арендовали футболиста до конца нынешнего сезона.

В данный момент "Рединг" находится в зоне вылета, занимая 22 место в турнирной таблице Чемпиошипа.

26-летний Мартинес выступает за "Арсенал" с 2012 года, провел за клуб 14 матчей. Сдавался в аренду "Оксфорд Юнайтед", "Шеффилд Уэнсдэй", "Ротерхэм Юнайтед", "Вулверхэмптону" и "Хетафе". Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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