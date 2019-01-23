Футболист "Арсенала" перешел в "Рединг"
"Рединг" объявил о переходе аргентинского вратаря "Арсенала" Эмилиано Мартинеса, сообщает официальный сайт клуба.
"Ройялс" арендовали футболиста до конца нынешнего сезона.
В данный момент "Рединг" находится в зоне вылета, занимая 22 место в турнирной таблице Чемпиошипа.
26-летний Мартинес выступает за "Арсенал" с 2012 года, провел за клуб 14 матчей. Сдавался в аренду "Оксфорд Юнайтед", "Шеффилд Уэнсдэй", "Ротерхэм Юнайтед", "Вулверхэмптону" и "Хетафе". Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Экс-игрок "Челси" Микел близок к возвращению в Англию. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Балотелли перешел в "Марсель"
-
Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева
-
ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших игроков Серии А
-
Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании
-
Стала известна степень серьёзности травмы Головина
Лента новостей
-
"Зенит" близок к покупке игрока сборной Украины
-
"Интер" увеличит отступные в контракте Икарди: названа сумма
-
"Зенит" хочет купить форварда из клуба РПЛ
-
ПСЖ близок к трансферу игрока "Зенит"
-
Официально: Балотелли перешел в "Марсель"
-
Звезда "МЮ" лишился части одежды после встречи с фокусником
-
Соперник "Зенита" в Лиге Европы нацелился на форварда "Спартака"
-
Футболист "Арсенала" перешел в "Рединг"
-
Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева
-
Солари сделал заявление о положении Марсело в "Реале"
-
"Атлетико" намерен подписать опытного хавбека летом
-
Переход Игуаина в "Челси": появились новые подробности
-
Форвард "Атлетико" может перейти в клуб Примеры
-
Российский футболист пройдет просмотр в клубе из Европы
-
"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико"
-
ПСЖ нацелился на лучшего молодого игрока Европы-2016
-
Тер Штеген высказал свое мнение о штрафах Дембеле
-
ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших игроков Серии А
-
Агент форварда "Спартака" оценил возможность перехода игрока в "Оренбург"
-
"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за одного из самых талантливых футболистов мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11