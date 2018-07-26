Футболист "Атлетико" играет против "Арсенала" очках

Теги атлетико мадрид

Футболист "Атлетико" играет против "Арсенала" очках

Защитник "Атлетико" Франсиско Монтеро вышел на поле в очках в матче Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (1:0, перерыв).

Это первый матч 19-летнего футболиста за основной состав мадридского клуба.

Стоит отметить, что несколько лет назад в очках регулярно играл легендарный голландский полузащитник Эдгар Давидс.

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