Футболист "Атлетико", возможно, имел связи с наркобизнесом

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Футболист "Атлетико", возможно, имел связи с наркобизнесом

Аргентинский суд ведет дело банды наркоторговцев "Обезьяны".

Как сообщает As, суд считает, что хавбек "Атлетико" Анхель Корреа имел связи с этой бандой и они были причастны к его трансферу в "Сан-Лоренсо" в 2012 году.

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