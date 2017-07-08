Футболист "Аякса" чуть не умер прямо на поле

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Футболист "Аякса" чуть не умер прямо на поле

"Аякс" в товарищеском матче сегодня играл с "Вердером".

На 72-й минуте матча полузащитник "Аякса" Абделхак Нури потерял сознание прямо на поле. Бригада медиков была вынуждена использовать дефибриллятор, чтобы оказать игроку помощь. Прямо на поле приземлился вертолет скорой помощи и доставил Нури в госпиталь.

Видео: Игроку стало плохо во время матча.

В больнице состояние 20-летнего Нуни стабилизировалось. В ближайшее время он будет находиться под присмотром специалистов. | http://soccernews.ru

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