Футболист "Аякса" чуть не умер прямо на поле

"Аякс" в товарищеском матче сегодня играл с "Вердером".

На 72-й минуте матча полузащитник "Аякса" Абделхак Нури потерял сознание прямо на поле. Бригада медиков была вынуждена использовать дефибриллятор, чтобы оказать игроку помощь. Прямо на поле приземлился вертолет скорой помощи и доставил Нури в госпиталь.

Видео: Игроку стало плохо во время матча.

В больнице состояние 20-летнего Нуни стабилизировалось. В ближайшее время он будет находиться под присмотром специалистов. | http://soccernews.ru