Футболист "Айнтрахта" подал в суд на свою мать из-за шести футболок

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Футболист "Айнтрахта" подал в суд на свою мать из-за шести футболок

Защитник "Айнтрахта" Данни Да Кошта намерен судиться со своей матерью.

Как сообщает Bild, 26-летний игрок помогал маме после развода. Он частично оплачивал учебу младших сестер и платил аренду за дом. Однако между ними произошел конфликт и футболист отказывается помогать семье.

Отмечается, что Да Кошта подал в суд из-за шести игровых футболок, среди которых те, в которых он участвовал в матчах с "Баварией" и "Атлетико". Первое заседание суда запланировано на 21 сентября.

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