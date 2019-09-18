Футболист "Айнтрахта" подал в суд на свою мать из-за шести футболок
Защитник "Айнтрахта" Данни Да Кошта намерен судиться со своей матерью.
Как сообщает Bild, 26-летний игрок помогал маме после развода. Он частично оплачивал учебу младших сестер и платил аренду за дом. Однако между ними произошел конфликт и футболист отказывается помогать семье.
Отмечается, что Да Кошта подал в суд из-за шести игровых футболок, среди которых те, в которых он участвовал в матчах с "Баварией" и "Атлетико". Первое заседание суда запланировано на 21 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0