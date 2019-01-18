Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез

Игрок "Барселоны" Серхи Роберто порадовал фаната клуба после матча с "Леванте" (3:0).

После матча Роберто подарил свою футболку одному из болельщиков клуба, а тот был так рад жесту футболиста, что не сдержал слез.

Already a fan for life.

Now a fan for eternity.

@SergiRoberto10

pic.twitter.com/TAgipynjYo — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 января 2019 г.

Серхи Роберто является воспитанником клуба. За основную команду он выступает с 2010 года.

В этом сезоне Роберто провел 18 матчей, в которых отметился пятью голевыми передачами.

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