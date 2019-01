Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез

Игрок "Барселоны" Серхи Роберто порадовал фаната клуба после матча с "Леванте" (3:0).

После матча Роберто подарил свою футболку одному из болельщиков клуба, а тот был так рад жесту футболиста, что не сдержал слез.

Already a fan for life.

Now a fan for eternity.

