Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез

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Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез

Игрок "Барселоны" Серхи Роберто порадовал фаната клуба после матча с "Леванте" (3:0).

После матча Роберто подарил свою футболку одному из болельщиков клуба, а тот был так рад жесту футболиста, что не сдержал слез.

Серхи Роберто является воспитанником клуба. За основную команду он выступает с 2010 года.

В этом сезоне Роберто провел 18 матчей, в которых отметился пятью голевыми передачами.

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