Футболист "Барселоны" отказался переходить в "Зенит"

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Футболист "Барселоны" отказался переходить в "Зенит"

Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина не перейдет в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист не заинтересован в переезде в Россию. Главным претендентом на него является "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать 23-летнего Мину за 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны". | http://soccernews.ru

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