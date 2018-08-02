Футболист "Барселоны" отказался переходить в "Зенит"

Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина не перейдет в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист не заинтересован в переезде в Россию. Главным претендентом на него является "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать 23-летнего Мину за 40 миллионов евро.

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