Футболист "Барселоны" плакал после матча с "Баварией"

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Вчера после разгромного поражения "Барселона" на своем поле от "Баварии" со счетом 0:3 болельщики каталонского клуба освистывали полузащитника команды Серджи Роберто.

Как сообщает Хави Мигель, испанский игрок плакал в раздевалке после свиста болельщиков на Камп Ноу в свой адрес.

Напомним. что после этого его публично защитили вице-капитан команды Жерар Пике.

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