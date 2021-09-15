Футболист "Барселоны" плакал после матча с "Баварией"

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Футболист "Барселоны" плакал после матча с "Баварией"Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Вчера после разгромного поражения "Барселона" на своем поле от "Баварии" со счетом 0:3 болельщики каталонского клуба освистывали полузащитника команды Серджи Роберто.

Как сообщает Хави Мигель, испанский игрок плакал в раздевалке после свиста болельщиков на Камп Ноу в свой адрес.

Напомним. что после этого его публично защитили вице-капитан команды Жерар Пике.

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