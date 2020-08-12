Футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус

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Футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус

Один футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, болезнь протекает бессимптомно. Футболист находится на самоизоляции. Все люди, взаимодействующие с ним, пройдут тестирование.

Стоит отметить, что заболевший игрок не контактировал ни с одним из игроков первой команды, которые находятся в Лиссабоне для участия в Лиге чемпионов.

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