Один футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, болезнь протекает бессимптомно. Футболист находится на самоизоляции. Все люди, взаимодействующие с ним, пройдут тестирование.

Стоит отметить, что заболевший игрок не контактировал ни с одним из игроков первой команды, которые находятся в Лиссабоне для участия в Лиге чемпионов.

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