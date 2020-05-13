Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Бразильский полузащитник "Барселоны" Матеус Фернандес сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в крови у футболиста обнаружены антитела. Сейчас он находится на карантине.

"Барселона" купила 21-летнего Фернандеса в зимнее трансферное окно у "Палмейраса" за семь миллионов евро. Сразу после этого хавбек перешел в "Вальядолид" на правах аренды, но не успел сыграть ни одного матча за клуб из-за пандемии коронавируса.

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