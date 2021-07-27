Футболист "Баварии" заразился коронавирусом

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Футболист "Баварии" заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Корентена Толиссо/Автор неизвестен

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте французского клуба.

В настоящее время футболист находится на самоизоляции во Франции.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова летом продать хавбека.

26-летний Толиссо в прошлом сезоне провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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