Футболист "Брешии" получил курьезную травму и выбыл на несколько месяцев

Теги брешиятравмыдимитри бизоли

Футболист "Брешии" получил курьезную травму и выбыл на несколько месяцев
Полузащитник "Брешии" Димитри Бизоли пропустит несколько месяцев из-за тяжелой травмы, сообщает Giornale di Brescia.

По сведениям издания, футболист упал с лестницы в собственном доме и получил разрыв коленного сухожилия. В ближайшее время хавбек перенесет операцию. Бизоли вернется в строй не раньше осени.

В нынешнем сезоне 26-летний Бизоли провел за "Брешию" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Футбольный агент посоветовал Балотелли завершить карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко

В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов