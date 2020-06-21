Футболист "Брешии" получил курьезную травму и выбыл на несколько месяцев



Полузащитник "Брешии" Димитри Бизоли пропустит несколько месяцев из-за тяжелой травмы, сообщает Giornale di Brescia.

По сведениям издания, футболист упал с лестницы в собственном доме и получил разрыв коленного сухожилия. В ближайшее время хавбек перенесет операцию. Бизоли вернется в строй не раньше осени.

В нынешнем сезоне 26-летний Бизоли провел за "Брешию" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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