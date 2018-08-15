Футболист "Челси" перешел в клуб Ла Лиги

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Футболист "Челси" перешел в клуб Ла Лиги

"Леганес" объявил о переходе нигерийского защитника "Челси" Кеннета Омеруо, сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на год с правом выкупа. Стоит отметить, что эта аренда стала шестой в карьере игрока.

24-летний Омеруо выступает за "Челси" с 2012 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду АДО "Ден Хааг", "Мидлсбро", дважды "Касымпаше" и "Аланьяспору". За сборную Нигерии сыграл 40 матчей.

Не пропустите: "Торино" арендовал защитника "Челси". | http://soccernews.ru

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