Футболист "Челси" пропустит не менее восьми месяцев из-за травмы

Голландский полузащитник "Челси" Марко ван Гинкел надолго выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисту была сделана операция по восстановлению крестообразных связок колена и хрящевой ткани коленного сустава. Сроки восстановления игрока составят около восемь месяцев.

Стоит отметить, что хавбек уже в третий раз в своей карьере получает тяжелую травму колена.

В минувшем сезоне 25-летний голландец выступал на правах аренды за ПСВ, провел за клуб 33 матча и забил 16 мячей.

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