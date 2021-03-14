Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"

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Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"

Форвард "Чертаново" Никита Салтыков дал показания по делу избиения игрока юношеской команды "Локомотива" Максима Шнапцева.

По словам 16-летнего футболиста "Чертаново", Шнапцев намерено бил его по ногам и провоцировал во время матча. Из-за этого Салтыков принял решение разобраться с соперником после окончания встречи.

Ранее сообщалось, что Шнапцева избила группа футболистов "Чертаново". Он был отправлен в больницу с сотрясением мозга и переломом.

Как позже заявили адвокаты, нападавшим грозит 213 статья, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.

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Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"

Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"

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