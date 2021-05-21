Футболист ЦСКА 4 месяца скрывал рождение ребёнка
Фото инстаграм ЦСКА
Левый защитник ЦСКА Наир Тикнизян стал отцом в возрасте 22 лет.
Радостное событие в семье футболиста произошло ещё 20 января, но на протяжении четырёх месяцев он скрывал появление ребёнка от общественности.
Девушка игрока Кристина родила мальчика, которого назвали Эмилианом.
В прошедшем сезоне Тикнизян сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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