Футболист ЦСКА 4 месяца скрывал рождение ребёнка

Фото инстаграм ЦСКА

Левый защитник ЦСКА Наир Тикнизян стал отцом в возрасте 22 лет.

Радостное событие в семье футболиста произошло ещё 20 января, но на протяжении четырёх месяцев он скрывал появление ребёнка от общественности.

Девушка игрока Кристина родила мальчика, которого назвали Эмилианом.

В прошедшем сезоне Тикнизян сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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