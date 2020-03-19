Футболист ЦСКА Кучаев закрутил роман с известной фигуристкой

Теги цска москваконстантин кучаев

Футболист ЦСКА Кучаев закрутил роман с известной фигуристкой

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев начал встречаться с фигуристкой Еленой Радиононой.

Об этом стало известно из Instagram спортсменки, которая выложила фотографию с футболистом, подписав ее: "Именинник". Дело в том, что 18 марта хавбеку исполнилось 22 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birthday boy

Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova)

21-летняя Радионова два раза завоевывала серебряные медали чемпионата Европы по фигурному катанию. Что касается Кучаева, то он является воспитанником ЦСКА. Всего в составе "армейцев" он провел 68 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Защитник ЦСКА Дивеев назвал самого грубого форварда в РПЛ против которого он играл. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард сборной России обвинил власти РФ в сокрытии числа зараженных коронавирусом

Форвард сборной России обвинил власти РФ в сокрытии числа зараженных коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов