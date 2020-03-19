Футболист ЦСКА Кучаев закрутил роман с известной фигуристкой
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев начал встречаться с фигуристкой Еленой Радиононой.
Об этом стало известно из Instagram спортсменки, которая выложила фотографию с футболистом, подписав ее: "Именинник". Дело в том, что 18 марта хавбеку исполнилось 22 года.
21-летняя Радионова два раза завоевывала серебряные медали чемпионата Европы по фигурному катанию. Что касается Кучаева, то он является воспитанником ЦСКА. Всего в составе "армейцев" он провел 68 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.
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|Арсенал Тула
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|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|Сочи
|22
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|22
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