Футболист ЦСКА Кучаев закрутил роман с известной фигуристкой

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев начал встречаться с фигуристкой Еленой Радиононой.

Об этом стало известно из Instagram спортсменки, которая выложила фотографию с футболистом, подписав ее: "Именинник". Дело в том, что 18 марта хавбеку исполнилось 22 года.

21-летняя Радионова два раза завоевывала серебряные медали чемпионата Европы по фигурному катанию. Что касается Кучаева, то он является воспитанником ЦСКА. Всего в составе "армейцев" он провел 68 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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