Футболист ЦСКА перейдет в "Арсенал"

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев близок к переходу в тульский "Арсенал", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клубы согласовали трансфер футболиста и он будет оформлен в ближайшее время.

В минувшем сезоне 29-летний Ткачев выступал за "Арсенал" на правах аренды, провел за клуб 28 игр, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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