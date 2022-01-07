Футболист ЦСКА пропал в Казахстане

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Футболист ЦСКА пропал в Казахстане

Фото сайт РПЛ

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что его клиент не выходит на связь.

По его словам, с 23-летним футболистом нет контакта с вечера вторника. 

Вероятно, хавбек армейцев находится в Казахстане, где на этой неделе вспыхнули массовые протесты, из-за чего в стране есть проблемы с интернетом и телефонной связью.

В середине декабря Зайнутдинов в инстаграме писал о планах отправиться в Тараз.

"Последние дни отдыха. И домой в родной Тараз", - говорится в публикации игрока.

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