Футболист ЦСКА пропал в Казахстане
Фото сайт РПЛ
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что его клиент не выходит на связь.
По его словам, с 23-летним футболистом нет контакта с вечера вторника.
Вероятно, хавбек армейцев находится в Казахстане, где на этой неделе вспыхнули массовые протесты, из-за чего в стране есть проблемы с интернетом и телефонной связью.
В середине декабря Зайнутдинов в инстаграме писал о планах отправиться в Тараз.
"Последние дни отдыха. И домой в родной Тараз", - говорится в публикации игрока.
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