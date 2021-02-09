Футболист донецкого "Шахтера" отказался играть в России
Нападающий донецкого "Шахтера" Тайсон не стал соглашаться на предложение продолжить карьеру в России, сообщает 8 февраля Globo Esporte.
О каком клубе идет речь не уточняется.
Кроме России, бразилец отказал клубам из ОАЭ и Китая. Очевидно, это связано с желанием игрока вернуться на родину и выступать за "Интернасьонал".
Летом 33-летний Тайсон станет свободным агентом, поскольку решил не продлевать контракт с "Шахтером".
В сезоне 2020/2021 футболист сыграл за клуб 15 матчей. В его активе два забитых мяча и одна голевая передача.
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