Футболист "Эйбара" с центра поля забил в свои ворота

В товарищеском матче "Эйбар" с минимальным счетом уступил "Шальке" со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил защитник испанцев Хосе Анхель, отправивший мяч в собственные ворота ударом с центра поля.

Видео: Классный автогол Анхеля.

Стоит отметить, что "Эйбар" несколько недель назад арендовал Анхеля у "Порту".

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