Футболист французского клуба был задержан полицией за мастурбацию на улице

Алжирский нападающий "Анжера" Фарид Эль Мелали был задержан за мастурбацию во дворе своего дома, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, футболист занимался самоудовлетворением глядя на расположенный рядом жилой дом. Соседи игрока вызвали полицию, которая доставила форварда в участок. С ним была проведена беседа, после чего его выпустили на свободу.

23-летний Эль Мелали выступает за "Анжер" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что чемпионат Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: "Спорт-Экспресс": Головин не вернется в "Монако" до июня. | http://soccernews.ru