Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России

Теги евгений фроловкрылья советов

Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России
Вратарь "Крылья Советов" Евгений Фролов выразил поддержку хоккеисту Артемию Панарину, который выразил недовольство продлением карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.

"Как людям жить, если карантин продлят? Многие останутся без работы", - сказал Панарин.

На это Фролов отреагировал соответствующими эмодзи.

 

Стоит отметить, что ранее Фролов и Панарин в жесткой форме критиковали правительство России.

Не пропустите: Заслуженный тренер России Бышовец высказался о ситуации с голкипером Фроловым, раскритиковавшим власть. | http://soccernews.ru

 
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