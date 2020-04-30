Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России



Вратарь "Крылья Советов" Евгений Фролов выразил поддержку хоккеисту Артемию Панарину, который выразил недовольство продлением карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.

"Как людям жить, если карантин продлят? Многие останутся без работы", - сказал Панарин.

На это Фролов отреагировал соответствующими эмодзи.

Стоит отметить, что ранее Фролов и Панарин в жесткой форме критиковали правительство России.

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