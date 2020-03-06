Футболист "Гэлакси" признался, что ему было неприятно играть с Ибрагимовичем

1 Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлаксимилан

Футболист "Гэлакси" признался, что ему было неприятно играть с Ибрагимовичем

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Себастьен Ллетджет сказал, что после ухода из клуба нападающего Златана Ибрагимовича атмосфера в команде улучшилась.

Отметим, что два года подряд хавбек становился лучшим бомбардиром клуба.

"Безусловно, атмосфера здесь стала лучше. Со временем взаимопонимание на поле улучшается.

С Ибрагимовичем мы не чувствовали себя свободными. Это было очень неприятно. Хотелось снять бутсы и уйти с поля", - сказал Ллетджет в выпуске BSI: The Podcast.

Напомним, в январе 38-летний швед перешел в "Милан". В 9 матчах за команду футболист забил 3 гола.

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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