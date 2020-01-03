Футболист "Генгама" погиб в ДТП
Форвард "Генгама" Натаэль Жюлан погиб в ДТП.
Сообщается, что 23-летний футболист потерял управление и его автомобиль вылетел с дороги.
"Генгам" скорбит. Клуб глубоко опечален известием об автокатастрофе. Выражаем соболезнования семье Натаэля", - заявили в клубе.
В своей карьере Жюлан успел поиграть за "Валансьен" и "Гавр".
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