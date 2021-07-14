Футболист "Гранады" заразился коронавирусом
Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Гранады" Альваро Монторо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Отмечается, что полузащитник был срочно изолирован от всей команды.
В прошледшем сезоне Монторо сыграл 22 матча за "Гранаду" в Примере, в которых сумел забить 1 гол, а также отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа.
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