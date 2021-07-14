Футболист "Гранады" заразился коронавирусом

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Гранады" Альваро Монторо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что полузащитник был срочно изолирован от всей команды.

В прошледшем сезоне Монторо сыграл 22 матча за "Гранаду" в Примере, в которых сумел забить 1 гол, а также отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа.

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