Футболист "Гранады" заразился коронавирусом

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Футболист "Гранады" заразился коронавирусомФото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Гранады" Альваро Монторо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что полузащитник был срочно изолирован от всей команды.

В прошледшем сезоне Монторо сыграл 22 матча за "Гранаду" в Примере, в которых сумел забить 1 гол, а также отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа.

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