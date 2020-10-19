Футболист "Хетафе" обматерил Кумана во время матча чемпионата Испании

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Футболист "Хетафе" обматерил Кумана во время матча чемпионата Испании

Защитник "Хетафе" Аллан Ньом оскорбил главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана во время матча 6-го тура Ла Лиги (1:0), сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист обозвал тренера "сукиным сыном", а затем послал его к черту.

После матча Куман рассказал главному тренеру "Хетафе" Хосе Бордаласу о действиях Ньома. Бордалас усомнился в словах голландца, но пообещал провести профилактическую беседу с игроком.

Напомним, что единственный гол в матче на 55-й минуте с пенальти забил Хайме Мата.

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