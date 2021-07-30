Футболист из Никарагуа впервые будет играть в России. Он перешел в "Велес"

Московский "Велес" в официальном твиттере объявил о переходе нападающего юрмальского "Спартака" и сборной Никарагуа Ариагнера Смита.

Российский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом выкупа. Смит станет первым в истории футболистом из Никарагуа в России.

22-летний Смита выступал за "Спартак" с 2020 года. Всего он провел за клуб 45 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Никарагуа сыграл четыре поединка и забил два мяча.

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