Футболист из Никарагуа впервые будет играть в России. Он перешел в "Велес"
Московский "Велес" в официальном твиттере объявил о переходе нападающего юрмальского "Спартака" и сборной Никарагуа Ариагнера Смита.
Российский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом выкупа. Смит станет первым в истории футболистом из Никарагуа в России.
22-летний Смита выступал за "Спартак" с 2020 года. Всего он провел за клуб 45 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Никарагуа сыграл четыре поединка и забил два мяча.
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