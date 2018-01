Футболист "Кана" забил гол с центра поля

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Кан" на выезде победил "Бордо" со счетом 2:0.

Второй гол в этом поединке забил Ронни Роделен на четвертой компенсированной минуте, ударом с центра поля в пустые ворота.

Ronny Rodelin scores from almost inside his own half with virtually the last kick of the game pic.twitter.com/yO2U6ek1bc