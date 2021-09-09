Футболист Казахстана, забивший два гола Украине, провалил допинг-тест

Фото: твиттер сборной Казахстана

Хавбек сборной Казахстана Руслан Валиуллин может получить дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы.

"Футболист сборной Казахстана и "Тобола" Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это произошло, однако именно по этой причине игрок не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещeнное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какой игры эта проба была взята, однако, по моей информации, все плохо", - сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

Напомним, что на прошлой неделе Валиуллин стал автором дубля в ворота сборной Украины (2:2).

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