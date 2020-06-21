Футболист киевского "Динамо" оценил свои шансы выиграть премию Golden Boy 2020

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Футболист киевского "Динамо" оценил свои шансы выиграть премию Golden Boy 2020

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили выразил мнение, что у него нет шансов выиграть премию Golden Boy 2020, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе возрастом до 21 года.

"Среди номинантов есть пацаны моего уровня из загребского "Динамо", которые тоже не так много сыграли. Думаю, что в двадцатку попаду точно. Из конкурентов один раз играл с Санчо, с Фоденом. Мы даже общались после матча. Потом смотришь, а они уже по 100 матчей сыграли. Думаешь, что только общался с ними год назад", - сказал Цитаишвили в интервью каналу "Трендец" в YouTube.

19-летний Цитаишвили является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне форвард провел за киевский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины.

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