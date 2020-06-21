Футболист киевского "Динамо" оценил свои шансы выиграть премию Golden Boy 2020
Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили выразил мнение, что у него нет шансов выиграть премию Golden Boy 2020, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе возрастом до 21 года.
"Среди номинантов есть пацаны моего уровня из загребского "Динамо", которые тоже не так много сыграли. Думаю, что в двадцатку попаду точно. Из конкурентов один раз играл с Санчо, с Фоденом. Мы даже общались после матча. Потом смотришь, а они уже по 100 матчей сыграли. Думаешь, что только общался с ними год назад", - сказал Цитаишвили в интервью каналу "Трендец" в YouTube.
19-летний Цитаишвили является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне форвард провел за киевский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13