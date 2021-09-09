Футболист клуба ФНЛ назвал размер зарплат в "Красаве" - команде блогера Савина
Полузащитник "Чайки" Михаил Коломийцев рассказал о своем несостоявшемся переходе в клуб "Красава", который принадлежит блогеру Евгению Савину. Также футболист назвал размер зарплат в "Красаве".
"В "Красаве" предлагали предельно скромные условия. Я знаю, что некоторые подписали контракт на 20-25 тысяч рублей. Рыжиков уже тогда понимал, что это смешные зарплаты для ПФЛ. Он Саве говорил: "Жека, к тебе никто не приедет на такие деньги. Хватит чудить! Для Москвы это вообще копейки". Савин ответил, что у него такие правила: кто захочет – приедет и на 20 тысяч. Когда Рыжиков ушел, меня уже туда не тянуло. Тогда казалось, что этот проект может быстро закрыться", – приводит слова Коломийцева официальный сайт "Чайки".
"Красава" выступает в ПФЛ (третий по силе российский дивизион) во второй группе. После семи туров клуб Савина занимает второе место в турнирной таблице, одержав четыре победы при одной ничьей и двух поражениях и набрал 13 очков.
Не пропустите: Семин рассказал о деталях работы в клубе "Красава". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" опубликовал яркий ролик с Роналду на "Олд Траффорд" (видео)
-
"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за форварда сборной Германии
-
"Милан" определился с предложением Азмуну
-
Нобель Арустамян назвал причины срыва трансфера Кастильехо в ЦСКА
-
Малафеев ярко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
-
Футболист клуба ФНЛ назвал размер зарплат в "Красаве" - команде блогера Савина
-
"Челси" может купить Кунде в январе
-
1
Месси рассказал о своих эмоциях после победы на Кубке Америки
-
Лапорта высказался о будущем Кумана в "Барселоне"
-
На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду
-
Легендарный бегун Болт сделал прогноз, когда Роналду завершит карьеру
-
Форвард "Локомотива" вернулся в Москву из Гвинеи, где произошел госпереворот
-
Зе Луиш: "У меня забрали право играть в футбол"
-
1
Лапорта оценил работу "Барселоны" на трансферном рынке
-
В "Локомотиве" сообщили методику лечения Миранчука
-
"Барселона" представила Люка де Йонга (видео)
-
Крал ярко высказался об уходе из "Спартака"
-
"Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования
-
Кокорин рассказал о том, что его удивило в "Фиорентине"
-
Смородская жестко высказалась о трансферах "Локомотива"