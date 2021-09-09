Футболист клуба ФНЛ назвал размер зарплат в "Красаве" - команде блогера Савина

Полузащитник "Чайки" Михаил Коломийцев рассказал о своем несостоявшемся переходе в клуб "Красава", который принадлежит блогеру Евгению Савину. Также футболист назвал размер зарплат в "Красаве".

"В "Красаве" предлагали предельно скромные условия. Я знаю, что некоторые подписали контракт на 20-25 тысяч рублей. Рыжиков уже тогда понимал, что это смешные зарплаты для ПФЛ. Он Саве говорил: "Жека, к тебе никто не приедет на такие деньги. Хватит чудить! Для Москвы это вообще копейки". Савин ответил, что у него такие правила: кто захочет – приедет и на 20 тысяч. Когда Рыжиков ушел, меня уже туда не тянуло. Тогда казалось, что этот проект может быстро закрыться", – приводит слова Коломийцева официальный сайт "Чайки".

"Красава" выступает в ПФЛ (третий по силе российский дивизион) во второй группе. После семи туров клуб Савина занимает второе место в турнирной таблице, одержав четыре победы при одной ничьей и двух поражениях и набрал 13 очков.

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