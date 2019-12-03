Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча"-2019.
Таким образом, футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд. В предыдущие 10 лет награду получали Криштиану Роналду (экс-"Реал") и Лука Модрич ("Реал").
2009 - Лионель Месси
2010 - Лионель Месси
2011 - Лионель Месси
2012 - Лионель Месси
2013 - Криштиану Роналду
2014 - Криштиану Роналду
2015 - Лионель Месси
2016 - Криштиану Роналду
2017 - Криштиану Роналду
2018 - Лука Модрич
Стоит отметить, что Роналду также выигрывал "Золотой мяч" в 2008 будучи игроком "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"
-
Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
-
ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"
Лента новостей
-
1
Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
-
1
Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча"
-
1
Ван Дейк прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси
-
1
Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд
-
2
Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список
-
Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"
-
Ван Дейк подшутил над Роналду, который не приехал на вручение "Золотого мяча"
-
15
Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
-
Названа лучшая футболистка мира в 2019 году
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
Алиссон - лучший вратарь 2019 года
-
1
Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
-
Дерби Мерсисайда. Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
-
1
Глушаков сходил в баню вместе с футболистами "Спартака"
-
"Спартака" наказал Ананидзе и Мельгарехо которые подрались во время матча с "Зенитом"
-
16
Легенда "Реала" назвал Месси лучшим в истории
-
2
Ни один из игроков "Реала" не попал в топ-10 "Золотого мяча"-2019
-
"Краснодар" не сумел обыграть "Тамбов" в матче РПЛ
-
ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Атлетико" грозит серьезное наказание из-за угроз фанатов в адрес Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6