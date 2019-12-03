Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча"-2019.

Таким образом, футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд. В предыдущие 10 лет награду получали Криштиану Роналду (экс-"Реал") и Лука Модрич ("Реал").

2009 - Лионель Месси

2010 - Лионель Месси

2011 - Лионель Месси

2012 - Лионель Месси

2013 - Криштиану Роналду

2014 - Криштиану Роналду

2015 - Лионель Месси

2016 - Криштиану Роналду

2017 - Криштиану Роналду

2018 - Лука Модрич

Стоит отметить, что Роналду также выигрывал "Золотой мяч" в 2008 будучи игроком "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru