Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд

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Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча"-2019.

Таким образом, футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд. В предыдущие 10 лет награду получали Криштиану Роналду (экс-"Реал") и Лука Модрич ("Реал").

2009 - Лионель Месси
2010 - Лионель Месси
2011 - Лионель Месси
2012 - Лионель Месси
2013 - Криштиану Роналду
2014 - Криштиану Роналду
2015 - Лионель Месси
2016 - Криштиану Роналду
2017 - Криштиану Роналду
2018 - Лука Модрич

Стоит отметить, что Роналду также выигрывал "Золотой мяч" в 2008 будучи игроком "Манчестер Юнайтед".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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