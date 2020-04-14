Футболист, который "посылал" фанатов, чемпион мира и форварды, забивающие только середнякам: СМИ назвали ТОП-6 самых недооценненых футболистов Европы

Гранит Джака ("Арсенал")

Швейцарец в этом сезоне поссорился с болельщиками "Арсенала" и был близок к трансферу. Однако остался и по-новому раскрылся под руководством Микеля Артеты. Сейчас можно с уверенностью сказать, что без швейцарца "канонирам" было бы намного хуже. Граниту не хватает скорости, но у него есть прекрасный футбольный мозг и роскошная левая нога. Джака быстро перенял инструкции нового тренера и стабилизировал команду.

Томас Мюллер ("Бавария")

Все знают, что Мюллер – игрок высокого уровня, но большинство не догадывается, насколько высокого. Его фишка – поиск свободного пространства между линиями. Томас даже сам придумал себе роль - "раумдойтер". Он классно связывает атаку с обороной и эффективен в завершающей стадии. С новым наставником Томас стал раздавать ассисты с невероятной частотой. Есть вероятность, что под руководством Флика некогда посаженый на лавочку Мюллер может пережить вторую молодость.



Габриэль Жезус ("Манчестер Сити")

На первых порах в "Манчестер Сит"и бразилец страдал из-за сильного конкурента в лице Агуэро и из-за незнакомой среды с чужим для себя языком. Сейчас он забивает почти в каждом втором матче, а за этот сезон настрелял 18 голов во всех турнирах. Пусть он не всегда реализует явные моменты, но постепенно выходит на мировой уровень. Можно говорить о том, что Жезус забивает только посредственным командам – и многие именно на этом строят свои аргументы о несостоятельности форварда. Однако, мы призываем немного подождать!



Ромелу Лукаку ("Интер")

"Лукаку" обвиняют в том, что он недостаточно динамичен, плохо читает игру и слабо взаимодействует с партнерами. Впрочем, бельгиец прекрасно выглядел в каждом своем клубе, выдавая отличную статистику. Иногда нужно сосредоточиться на том, что футболист умеет, а не на том, чего он не умеет. Без 17 голов Ромелу в 25 матчах Серии "А" Интер даже бы не боролся за титул. Лукаку только 26 лет, а он уже забил 172 мяча в клубной карьере. Даже несмотря на разговоры, о том, что топ-клубам бельгиец не забивает, его результат все равно феноменален. Эту машину очень сложно остановить!



Томас Партей ("Атлетико")

Ганский полузащитник стал символом команды Диего Симеоне. Партей выносливый, динамичный, тактически подкованный и очень силен в обороне. Он пока не гремит в Европе, но планомерно получает признание. За последние три сезона 26-летний ганец превратился в основного хавбека "Атлетико" – питбуля, который выгрызает все в центре поля, и которого уже пора сравнивать с Канте или Каземиро. Топ-клубам пора посмотреть в его сторону!



Джо Гомес ("Ливерпуль")

Проблема защитников Ливерпуля в том, что затмить ван Дейка нереально. Что Гомес, что Матип остаются в тени, хотя оба играют в прекрасный футбол (не без слабых сторон, конечно). Гомес в свои 22 уже провел за "Ливерпуль" 124 матча и показал себя ментально сильным футболистом. На данный момент его единственной действительно слабой стороной является игра один в один, когда сзади не остается партнеров для подстраховки. Англичанин начинает пласироваться и не накрывает удары. С другой стороны, подкупает его универсализм. По факту, Гомес может сыграть на любой позиции в обороне. Короче говоря, у "Ливерпуля" есть прекрасный защитник, который может вырасти в легенду клуба!

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