Футболист "Ливерпуля": "Игрок "Спартака" назвал меня нигером"



Нападающий "Ливерпуля" Райан Брюстер заявил, что футболист "Спаратка" оскорбил его на расовой почве в матче Юношеской Лиги Чемпионов.

"На мне нарушили правила и игрок соперников стал спорить с судьей. Я сказал ему: "Мужик, что ты творишь, это же фол!". Затем он подошел ко мне и сказал: "Отсоси мне, нигер". Я рассказал об этом судье, а потом и нашему тренеру Стивену Джеррарду. Мы подали жалобу", – приводит слова Брюстера The Guardian.

Стоит отметить, что защитник "красно-белых" Леонид Миронов опроверг факт расистских высказываний.

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