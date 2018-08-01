Футболист "Ливерпуля" перешел в клуб Чемпионшипа

"Шеффилд Юнайтед" объявил о переходе валлийского полузащитника "Ливерпуля" Бена Вудберна, сообщает официальный сайт клуба.

"Клинки", выступающие в Чемпионшипе, арендовали футболиста на один сезон. Информация о наличии в договоре опции о выкупе трансфера игрока не разглашается.

18-летний Вудберн выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 11 матчей и забил 1 гол. За сборную Уэльса сыграл 7 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что Вудберн является самым молодым автором гола в истории "Ливерпуля", отличившись в возрасте 17 лет и 45 дней.

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