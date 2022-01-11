Футболист "Локомотива" получил более 20 предложений от других клубов
Фото твиттер "Локомотива"
Центральный защитник "Локомотива" Мурило Серкейра пользуется спросом на трансферном рынке, об этом сообщило агентство TFM Agency, представляющее его интересы.
"Мурило получил предложения от более чем 20 клубов за последние недели – каждый день мы получаем новое. Мы не можем предсказать, куда он уйдёт, потому что "Локомотив" должен принять какое-то из предложений. Только тогда будет ясно", - сообщили в агентстве.
Рыночная стоимость 24-летнего бразильца оценивается в 2 миллиона евро.
Мурило выступает за "Локомотив" с 2019 года, в текущем сезоне он сыграл 9 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Защитник "Локомотива" Мурило близок к возвращению в Бразилию. | http://soccernews.ru
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