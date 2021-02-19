Футболист "Локомотива" разорвал контракт с клубом и уходит в "Ростов"
Хавбек "Локомотива" Георгий Махатадзе разорвал контракт с клубом и продолжит карьеру в "Ростове".
"Махатадзе покинул "Локомотив". В текущем сезоне игрок выступал за "Казанку", где провел 15 игр, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Футболист переходит в "Ростов" на правах свободного агента", - сообщил журналист Сергей Егоров.
22 летний Махатадзе является воспитанником "Локомотива". За основную команду он дебютировал в 2016 году.
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