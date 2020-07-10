Футболист любительского российского клуба забил супергол и попал в популярный в сети паблик

Неназванный футболист московского любительского клуба "Сахалинец" забил гол ударом через себя на тренировке. Видео гола попало в популярный Instagram-аккаунт 433, который регулярно публикует красивые моменты с мячом.

"Четче не бывает", — говорится в описании видео.

Клуб "Сахалинец" был основан популярным блогером Михаилом Литвином.

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