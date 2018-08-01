Футболист "Манчестер Сити" похвастался дорогой покупкой: фото

Французский защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди купил себе желтый Ferrari.

Стоимость подобного автомобиля составляет не менее 150 тысяч евро.

В прошлом сезоне 24-летний Менди из-за травмы провел за "Манчестер Сити" 8 матчей. Это не помешало ему попасть в заявку сборной Франции на Чемпионат Мира-2018 и завоевать золотые медали.

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