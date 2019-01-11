Футболист "Манчестер Сити" расстался с матерью своего ребенка и уволил ее родственников

Теги манчестер ситиджон стоунз

Футболист "Манчестер Сити" расстался с матерью своего ребенка и уволил ее родственников

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз прекратил отношения со своей девушкой Милли Сэвидж, сообщает MailOnline.

По данным источника, Стоунз расстался с Сэвидж перед Рождеством. Кроме того, он уволил ее родственников, которые работали на него. Родители девушки работали в его особняке, а их сын являлся водителем футболиста.

По словам друга семьи Сэвидж, девушка и ее родственники шокированы произошедшим.

Стоунз и Сэвидж встречались на протяжении девяти лет, у них есть совместная дочь, которая родилась полтора года назад.

Не пропустите: "Валенсия" объявила о прекращении аренды форварда "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 января

Главные новости дня: 10 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов