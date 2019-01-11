Футболист "Манчестер Сити" расстался с матерью своего ребенка и уволил ее родственников

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз прекратил отношения со своей девушкой Милли Сэвидж, сообщает MailOnline.

По данным источника, Стоунз расстался с Сэвидж перед Рождеством. Кроме того, он уволил ее родственников, которые работали на него. Родители девушки работали в его особняке, а их сын являлся водителем футболиста.

По словам друга семьи Сэвидж, девушка и ее родственники шокированы произошедшим.

Стоунз и Сэвидж встречались на протяжении девяти лет, у них есть совместная дочь, которая родилась полтора года назад.

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