Футболист "Манчестер Сити" высмеял быстрое завершение проекта Суперлиги

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Футболист "Манчестер Сити" высмеял быстрое завершение проекта Суперлиги

Фото: твиттер Эмерика Ляпорта/Автор неизвестен

Испанский защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт посмеялся над известие о закрытии проекта Европейской Суперлиги.

"Это было быстро, лол", - написал Ляпорт в своем твиттере.

Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено в ночь с 18 на 19 апреля. Спустя всего двое суток из проекта вышли все английские клубы. В настоящее время в проекте остались только: "Ювентус", "Интер", "Милан" (все - Италия), "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания). Французские и немецкие клубы изначально отказались входить в Суперлигу.

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