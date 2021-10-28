Футболист "Манчестер Юнайтед" рассказал о проблемах внутри команды
Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвстен
Между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаром Сульшером и футболистами появилось недопонимание, сообщает The Times.
По сведениям источника, 18 октября игроки и тренерский штаб провели встречу. Сульшер попросил у футболистов совета в выходе команды из трудной ситуации. В ответ на это один из игроков усомнился в целесообразности нахождения капитанской повязки у защитника Харри Магуайра. Другой игрок раскритиковал партнеров за недостаточно усердную работу на тренировках. Один из футболистов задал Сульшеру вопрос, почему на поле выходят те игроки, которые плохо проявляют себя во время матчей.
Напомним, что в 9-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:5 и теперь занимает лишь седьмое место.
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|Челси
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|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Норвич Сити
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