Футболист "Манчестер Юнайтед" травмировал Моуринью

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Футболист "Манчестер Юнайтед" травмировал Моуринью

В неприятный эпизод попал наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

Во время матча против "Манчестер Юнайтед" полузащитник "шпор" Харри Уинкс прыгнул в подкат против хавбека "МЮ" Дэниела Джеймса, в результате чего тот при падении врезался в португальского тренера.

После случившегося Моуринью начал хромать на правую ногу.

Напомним, что поединок завершился победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.

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