Футболист "Марселя" назвал Неймара "тенью Пеле". Бразилец ему ответил

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжил перепалку в социальных сетях с испанским защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом.

"Ты вечная тень короля", - написал Гонсалес в своем Twitter, прикрепив фотографию Пеле.

"А ты моя. Я сделал тебя знаменитым, обращайся", - ответил Неймар.

Неймар и Гонсалес поругались в сентябре 2020 года во время матча 3-го тура Лиги 1 ПСЖ - "Марсель". Тогда бразилец обвинил оппонента в расизме и ударил его.

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