Футболист "Милана" назвал лучшего нападающего мира
Защитник "Милана" Алессио Романьоли назвал лучшим нападающим мира аргентинца Гонсало Игуаина, который перешел в "Челси".
"Я до сих пор считаю, что Игуаин является лучшим нападающим мира. Мне жаль, что он покинул "Милан", но я уважаю его выбор. Гонсало - мой друг, я рад, если у него все отлично. Теперь у нас в команде появились новые игроки. Благодаря им мы не будем сожалеть об уходе Игуаина", - приводит слова Романьоли Goal.com.
Напомним, что 31-летний Игуаин в первой половине нынешнего сезона выступал за "Милан", провел 22 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. В январе форвард перешел в "Челси", за который сыграл три матча и забил два гола.
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