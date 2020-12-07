Футболист немецкого клуба признался в торговле наркотиками

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Футболист немецкого клуба признался в торговле наркотиками

Голландский защитник франкфуртского "Айнтрахта" Йетро Виллемс рассказал, что в детстве он занимался торговлей наркотиками. Футболист много раз летал в Кюрасао и привозил оттуда в Роттердам наркотические препараты. Детей не обыскивали в аэропорту, поэтому он ни разу не попался.

"Однажды мои родители попытались ввезти наркотики в Нидерланды, но у них ничего не получилось. Тогда я решил им помочь. Я был готов сделать все для своей семьи. Это помогло нам в жизни. Затем мои родители нашли работу. В итоге мою жизнь спас футбол", - приводит слова Виллемса The Sun.

26-летний Виллемс выступает за "Ньюкасл" с 2017 года. Также он играл за "Спарту", ПСВ и "Ньюкасл". За сборную Нидерландов сыграл 22 матча.

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