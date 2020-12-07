Футболист немецкого клуба признался в торговле наркотиками
Голландский защитник франкфуртского "Айнтрахта" Йетро Виллемс рассказал, что в детстве он занимался торговлей наркотиками. Футболист много раз летал в Кюрасао и привозил оттуда в Роттердам наркотические препараты. Детей не обыскивали в аэропорту, поэтому он ни разу не попался.
"Однажды мои родители попытались ввезти наркотики в Нидерланды, но у них ничего не получилось. Тогда я решил им помочь. Я был готов сделать все для своей семьи. Это помогло нам в жизни. Затем мои родители нашли работу. В итоге мою жизнь спас футбол", - приводит слова Виллемса The Sun.
26-летний Виллемс выступает за "Ньюкасл" с 2017 года. Также он играл за "Спарту", ПСВ и "Ньюкасл". За сборную Нидерландов сыграл 22 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20